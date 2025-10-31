Inicia el Horario de Invierno en la Franja Fronteriza ¿Cuándo Atrasar Una Hora el Reloj y Dónde?

En México ya no se aplica el horario de verano en la mayor parte del territorio desde 2022, tras la aprobación de la Nueva Ley de Husos Horarios. Sin embargo, existe una excepción: la zona de la frontera norte, que sigue sujeta a un horario estacional.

Esto significa que en esos municipios fronterizos de México se sigue adelantando o retrasando el reloj en fechas específicas. Para 2025, el ajuste del reloj aplicará el primer domingo de noviembre, o sea, el 2 de noviembre para atrasar una hora

Municipios de Tamaulipas Donde Aplica el Cambio de Horario

Dentro de Tamaulipas, los municipios que sí deberán ajustar el reloj según la normativa fronteriza son:

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

Zona Fronteriza de Chihuahua También Retrasará Una Hora su Reloj

Este ajuste también impactará la vida diaria de la zona fronteriza de Chihuahua, ya que el amanecer y el atardecer ocurrirán aproximadamente una hora antes. Esto significa más luz por la mañana y un atardecer más temprano. Esto influirá en los horarios de trabajo, transporte y actividades escolares de estos municipios:

Ciudad Juárez

Praxedis G. Guerrero

Guadalupe

Janos

Ojinaga

Coyame del Sotol

Baja California Tendrá Ajuste al Horario de Invierno 2025

A partir del próximo domingo 2 de noviembre entrará en vigor el horario de invierno en Baja California, por lo que la población deberá retrasar una hora sus relojes durante la noche del sábado antes de dormir. El ajuste se aplicará únicamente en la zona fronteriza del país, con el objetivo de mantener la sincronización con los horarios de Estados Unidos.

El cambio de horario está programado oficialmente para las 2:00 de la madrugada del domingo, momento en que los relojes deberán atrasarse una hora. Sin embargo, las autoridades recomiendan realizar el ajuste manual la noche anterior para evitar confusiones al día siguiente. Este movimiento marca el fin del horario de verano y permitirá disfrutar de una hora adicional de descanso esa noche.

La medida aplica en todos los municipios de Baja California y forma parte de la política nacional de husos horarios vigente desde 2022. Dicha ley eliminó el horario de verano en la mayor parte del país, manteniendo el cambio únicamente en los municipios de la frontera norte.

