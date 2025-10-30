¿Habrá Descuentos en Recargos de Predial, Pavimento y Limpieza Durante Noviembre en Torreón?

Durante todo el mes de noviembre, el Ayuntamiento de Torreón aplicará descuentos en los recargos de predial, pavimento y limpieza, con el objetivo de incentivar a los ciudadanos a pagar sus adeudos.

A partir del 1 de noviembre, todos los contribuyentes podrán descargar su estado de cuenta en línea y realizar el pago correspondiente en el área de cajas de la Presidencia Municipal o en cualquiera de las ventanillas autorizadas para este trámite.

Ayuntamiento de Torreón Ofrece Descuentos en Recargos de Predial y Pavimento.

El director de Ingresos del Ayuntamiento de Torreón, Roberto Barrios Hinojosa, explicó que se otorgará un 100% de descuento en recargos y multas a quienes no cuenten con un procedimiento administrativo de ejecución.

De las más de 350 mil cuentas registradas en el municipio, solo el 60% cumple con el pago de sus obligaciones, el 40% restante no lo hace, y de ese grupo, un 20% ya cuenta con un procedimiento administrativo.

Falla en bomba del SIMAS provoca desabasto de agua en colonias de Torreón

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que una falla mecánica en la bomba 7R, ubicada en la colonia Ex Hacienda Antigua Los Ángeles, provocará afectaciones en el suministro de agua en diversos sectores de la ciudad.

Noticia relacionada: Falla en Bomba del SIMAS Provocará Desabasto y Baja Presión de Agua en 20 Colonias de Torreón

Entre las colonias afectadas se encuentran: Campestre La Rosita, Fovissste, La Rosita, Rincón La Rosita, Roma, Santa Bárbara, Residencial del Valle y otras zonas residenciales, donde se registrará baja presión o falta de servicio.

La dependencia estimó que las labores correctivas tendrían una duración de aproximadamente 15 días y aseguró que se abastecería de agua mediante pipas en los sectores más afectados.

Historias recomendadas: