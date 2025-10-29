Falla en Bomba del SIMAS Provocará Desabasto y Baja Presión de Agua en 20 Colonias de Torreón

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó este miércoles 29 de octubre del 2025, sobre una falla mecánica registrada en la bomba 7R, ubicada en la colonia Ex Hacienda Antigua Los Ángeles, lo que ha provocado afectaciones en el suministro de agua en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos de mantenimiento y reparación, obligan que la bomba se encuentre fuera de servicio, afecta el suministro de agua en las colonias que abastece.

¿Cuáles colonias registrarán baja presión y desabasto de agua?

Campestre La Rosita

Fovissste La Rosita

Ex Hacienda Antigua Los Ángeles

Rincón La Rosita

Ampliación La Rosita

Barcelona

Residencial La Rosa

Torreón Residencial

Florida Blanca

Provitec

Villas Residenciales

Roma

Santa Bárbara

División del Norte

Carmen Romano

La Merced

Rincón de la Hacienda

Residencial Las Misiones

Residencial del Valle

Cooperativa Las Flores

SIMAS estimó que las labores correctivas tendrán una duración aproximada de 15 días, durante los cuales se monitorearán los sectores afectados y se dotará del servicio mediante pipas en caso de ser necesario.

Asimismo, puso a disposición de la ciudadanía los números de atención a través de WhatsApp (870 171 41 97), teléfono del Call Center (871 690 95 95) y la página oficial de Facebook SIMAS Torreón para recibir los reportes.

