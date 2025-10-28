Hombre Sufre Traumatismo en la Cabeza Durante Riña en Saltillo

Una riña registrada durante el pasado fin de semana en la colonia Evaristo Reyes en Saltillo dejó como saldo dos personas lesionadas, una de ellas con un traumatismo en la cabeza.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 horas, cuando se reportó al sistema de emergencias 911 que un hombre había resultado herido con un arma blanca en la calle Las Palmas. Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención médica a los involucrados.

Horas más tarde, personal de la Cruz Roja se trasladó a un domicilio en la calle Barcelona, donde atendieron a un joven con heridas producidas por la misma riña. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Golpean a menor con una piedra durante riña en Piedras Negras

Una estudiante de segundo año de la Secundaria General No. 4 en Piedras Negras, perdió el ojo izquierdo luego de ser golpeada con una piedra durante una riña registrada la tarde del 21 de octubre de 2025, en las inmediaciones del plantel.

La menor, identificada como Aurora Vanesa, fue trasladada inicialmente a la Clínica 92 del IMSS y posteriormente a un hospital en Monterrey, donde los médicos no lograron salvarle el ojo.

Padres de familia expresaron su molestia por la falta de presencia policiaca y de respuesta por parte de las autoridades educativas tras el incidente. De igual forma denunciaron que al momento de acudir al Ministerio Público, no se les permitió interponer una denuncia formal contra los presuntos responsables.

