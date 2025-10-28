Muere Motociclista al Derrapar en Carretera de Arteaga

Un hombre de aproximadamente 35 años murió al derrapar la motocicleta que conducía sobre la carretera a Carbonera, en el municipio de Arteaga, Coahuila. El accidente ocurrió la mañana de este martes 29 de octubre del 2025, a la altura del kilómetro 9, donde automovilistas reportaron la presencia de un cuerpo tendido sobre el asfalto.

Muere Hombre al Derrapar en su Motocicleta en Carretera a Carbonera en Arteaga.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga acudieron al lugar y confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional resguardaron el área mientras se realizaban las labores correspondientes.

Agentes del Ministerio Público iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y descartar la posible participación de otro vehículo. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Muere motociclista de 20 años al derrapar en carretera de Tlahualilo

Un joven motociclista identificado como Antonio Luna, perdió la vida este 9 de octubre de 2025, a consecuencia de las graves lesiones que sufrió tras un accidente ocurrido en el municipio de Tlahualilo, Durango.

Noticia relacionada: Muere Joven Después de Derrapar su Motocicleta en La Laguna

El percance se registró sobre la carretera que conecta Gregorio García con Tlahualilo, a la altura de la comunidad de San Alberto, donde el joven derrapó y cayó de su motocicleta. El joven fue trasladado a la Clínica 51 del IMSS, murió mientras recibía atención médica. El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

Historias recomendadas: