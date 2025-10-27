Anuncian Cierre de Calles en Saltillo por Festejos a San Judas Tadeo

Desde la madrugada de este lunes 26 de octubre del 2025, se cerraron las calles alrededor del templo de San Judas Tadeo en Saltillo donde este martes se llevará a cabo la tradicional fiesta patronal.

¿Cuáles calles permanecerán cerradas?

La Subdirección de Tránsito, informó que se cortó la circulación vehicular de la calle La Fragua en los cruces con Juárez, Otilio y Maclovio Herrera. Además para agilizar la vialidad, se activó un operativo en Abasolo y Juárez, Abasolo y Otilio, Llave y Humbolt, así como en Llave y Juárez.

Desde la mañana de este lunes habrá verbena popular que finalizara la noche del martes, de igual forma se dio a conocer que este martes habrá un rosario de Alba a las 6:00 horas y misas cada a hora a partir de las 7:00 horas, también habrá música, danza y pirotecnia.

Organizan fiesta y danzas en barrio de San Judas Tadeo en Piedras Negras

Como cada año, los vecinos del barrio de San Judas Tadeo ya se encuentran listos para celebrar a su santo patrono, en una tradicional fiesta llena de color, fe y alegría popular.

La celebración incluirá una verbena popular, presentaciones de danza y música, así como muestras de agradecimiento por los favores recibidos, en una de las festividades religiosas más queridas por la comunidad.

Preparan Verbena y Actividades Religiosas por Festejos a San Judas Tadeo en Piedras Negras.

A lo largo de los años, esta fiesta se ha convertido en un punto de encuentro para fieles y familias enteras que acuden a agradecer, convivir y participar en las actividades organizadas por los habitantes del sector.

Los organizadores esperan una gran afluencia de visitantes y han hecho un llamado a vivir la celebración con respeto, devoción y alegría, manteniendo viva la tradición que distingue a este histórico barrio de Piedras Negras.

