Muere Trabajador Después de Recibir Descarga Eléctrica en Nava, Coahuila

Un hombre murió mientras realizaba trabajos para una empresa de telecomunicaciones tras recibir una descarga eléctrica y cayera de una altura de aproximadamente 6 metros. Los hechos se registraron sobre la calle 8 entre 6 y 7 en el sector aeropuerto de la delegación Venustiano Carranza, municipio de Nava, Coahuila.

Vecinos del sector quienes fueron testigos del accidente, reportaron los hechos al 911 de emergencia donde los paramédicos, atendieron a la persona identificada como Óscar Bautista Morales, quien al estar realizando trabajo de conexión a internet, hizo contacto con cables de alta tensión.

Familiares de la víctima acudieron a la Fiscalía para identificar el cuerpo y realizar los trámites correspondientes para solicitar el cuerpo del hombre para realizar los trámites funerarios.

Hombre recibe descarga eléctrica en establo de la Carretera Hidalgo-Buenavista

Un hombre de 32 años sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba en un establo ubicado sobre la carretera Hidalgo-Buenavista. La víctima, identificada como Juan Manuel Martínez, originario de El Vergel, Durango, realizaba labores en la parte alta de un silo cuando accidentalmente hizo contacto con cables de alta tensión.

El trabajador resultó con quemaduras en la mano derecha y fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital General para recibir atención médica. Autoridades estatales acudieron al sitio para tomar conocimiento del incidente y verificar las condiciones de seguridad del lugar.

