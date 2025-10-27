Hallan Sin Vida a Hombre en Canal de Riego del Ejido Numancia

La mañana de este domingo 26 de octubre del 2025, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre al interior de un canal de riego en el ejido Numancia en Durango. Según los primeros reportes proporcionado por las autoridades, se presume que la victíma se habría resbalado y golpeado la cabeza, lo que le habría provocado su muerte.

El occiso fue identificado como Juan Manuel Hernández de 47 años, originario del ejido Las América, su esposa, Janet Cervantes, reconoció el cuerpo en el lugar y confirmó que el hombre no había llegado a casa en toda la noche.

Hombre Muere al Presuntamente Resbalar en un Canal de Riego del Ejido Numancia.

Según las autoridades, se cree que Juan Manuel estaba bajo los influjos del alcohol al momento del incidente, el cuerpo fue encontrado en un canal de riego, el cual no tenía agua.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y Bomberos quienes rescataron el cuerpo del fondo del canal, agentes de la Fiscalía General de Durango (FGED) se están haciendo cargo de la investigación para determinar las circunstancias exactas del incidente.

Joven de 19 años cae a canal de riego en Lerdo

Una joven de 19 años resultó gravemente herida luego de caer al canal de Sacramento en Lerdo, Durango, la tarde del 14 de octubre del 2025. De acuerdo con los reportes, la afectada, identificada como Nahomi Moreno, realizaba labores de limpieza cuando perdió el equilibrio y cayó al fondo del cauce

Noticia relacionada: Joven Resulta Gravemente Lesionada Después de Caer en Canal de Sacramento en Lerdo

Elementos de rescate acudieron al sitio y trasladaron a la joven a la Clínica 43 del IMSS, ya que presentaba fuertes dolores y no podía moverse. Se informó que Nahomi tenía una lesión lumbar previa, la cual se agravó tras el accidente.

Historias recomendadas: