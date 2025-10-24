Mueren Dos Motociclistas en Choque Frontal en La Laguna

La tarde de este miércoles 24 de septiembre del 2025, dos jóvenes motociclistas perdieron la vida en un choque frontal sobre la carretera Torreón-Escuadrón 201 a la altura del ejido Maravillas.

Las víctimas fueron identificadas como Brandon Ariel Núñez Pacheco de 15 años y Marco Antonio Moreno Alcalá de 21. El adolescente circulaba del ejido Maravillas hacia Torreón cuando se impactó frontalmente con otra motocicleta que venía del ejido El Cambio hacia la carretera a San Pedro.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) confirmaron que ambos jóvenes ya no presentaban signos vitales al llegar al lugar. Elementos de la Policía Civil Torreón, Seguridad Pública Municipal y agentes de la Fiscalía Región Laguna, acordonaron la zona. Se informó que la carretera permaneció cerrada varias horas para el levantamiento de los cuerpos.

Accidente volcadura deja dos muertos en carretera Torreón-Saltillo

Dos mujeres de la tercera edad perdieron la vida el 16 de octubre de 2025 tras la volcadura de un vehículo sobre la carretera Torreón-Saltillo, a la altura del kilómetro 69 en el municipio de Parras, Coahuila.

Noticia relacionada: Mueren Dos Mujeres de la Tercera Edad en Accidente Volcadura en Carretera Torreón-Saltillo

Según los informes proporcionado por las autoridades, la conductora se quedó dormida al volante, lo que provocó que perdiera el control del vehículo. Ella y otro pasajero de 61 años resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital de Parras, autoridades arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Dos Mujeres de la Tercera Edad Fallecen en Accidente en Parras de la Fuente, Coahuila.

Historias recomendadas: