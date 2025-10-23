Se Descarrila Tren en Río Escondido en Nava, Coahuila

Durante la mañana de este jueves 23 de octubre del 2025, personal de Protección Civil y de Bomberos del municipio de Nava, atendieron el reporte del descarrilamiento de un tren en el área conocida como Río Escondido.

Guardias de seguridad fueron quienes realizaron el reporte a Ferromex y a su vez a las autoridades policiacas donde afortunadamente no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

Se informó que el tráfico ferroviario fue suspendido mientras realizaban las maniobras para retirar los vagones y la carga que transportaba. Cabe señalar que hasta el momento, no se ha dado a conocer que es lo que ocasionó el accidente que dejó como resultado cuantiosos daños materiales.

Camioneta choca con tren en Torreón

El 22 de octubre del 2025, una camioneta intentó ganarle el paso al tren y chocó con uno de los vagones en Torreón. Los hechos ocurrieron en el cruce de las colonias Antigua Aceitera y Compresora al poniente de la ciudad.

Camioneta Choca Contra Tren al Intentar Ganarle Paso al Poniente de Torreón.

Un hombre y dos pasajeros sufrieron crisis nerviosa luego del accidente. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja quienes atendieron a los tripulantes del vehículo quienes no resultaron con lesiones de gravedad.

