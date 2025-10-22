Dan a Conocer Detalles Sobre la Muerte del Menor al Caerle Estructura en Primaria de La Laguna

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, confirmó que la obra donde murió el alumno en una primaria de San Pedro, Coahuila, fue realizada por padres de familia con recursos federales, pero no contaba con la validación del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) ni de la Subsecretaría de Protección Civil. La autoridad estatal nunca validó ni supervisó la construcción.

Se dio a conocer que la escuela permanecerá cerrada y se implementará educación a distancia temporalmente, la secretaría informará cuándo se podrán reanudar las clases presenciales.

Se informó que el Gobierno Estatal brindará apoyo total a la familia del menor y contención emocional a la comunidad educativa con especialistas en intervención de crisis.

Un niño de 6 años murió la mañana de este miércoles 22 de octubre del 2025 en el patio de la escuela primaria federal, Cuauhtémoc, ubicada en el ejido San Miguel de San Pedro, Coahuila.

Los hechos ocurrieron cuando un menor, identificado como Anuel Cruz, se encontraba en una clase de educación física, pero en un momento dado, se recargó en una estructura metálica, que a su vez cayó encima del niño, golpeándolo en la cabeza, y dejándolo aplastado.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), Protección Civil y Secretaría de Educación, se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del colapso.

