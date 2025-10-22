Muere Niño en Primaria al Caerle Estructura Durante Educación Física en La Laguna

Un lamentable accidente se registró la mañana de este 22 de octubre del 2025 en la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Ejido San Miguel, en el municipio de San Pedro, Coahuila, luego de que una parte de la estructura metálica de la techumbre colapsara y golpeara a un menor identificado como Anuel, de 6 años, provocándole la muerte de manera instantánea.

Según con los primeros reportes, los alumnos se encontraban en clase de Educación Física, trabajando en equipos y realizando actividades con aros. En determinado momento, el menor salió de su grupo y se recargó en uno de los pilares metálicos, el cual se desplomó cayendo sobre él. Pese a los intentos de levantar la estructura, no fue posible debido a su peso.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y personal de emergencias resguardaron el área, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (DSPM) iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del colapso.

El cuerpo del menor será trasladado a la ciudad de Matamoros, Coahuila, donde se le practicará la necropsia de ley. Como medida preventiva, las autoridades educativas ordenaron la evacuación del plantel y la salida de todos los alumnos mientras continúan las investigaciones sobre este trágico incidente.

