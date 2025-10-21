Muere Hombre Después de Caer de Camión en Movimiento en Torreón

Durante la mañana del sábado 18 de octubre del 2025, se registró un accidente en el cruce de la calzada México y bulevar Revolución en la colonia Felipe Ángeles de Torreón. Los hechos ocurrieron cuando un hombre identificado como Salvador Sandoval de 61 años y originario de Chihuahua, murió en el hospital debido a las lesiones sufridas después de caer de un camión en movimiento.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según testigos, el hombre intentó bajar del camión antes de que se detuviera completamente, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al pavimento. La caída le ocasionó una grave contusión en el cráneo y una herida en la cabeza lo que lo dejó inconsciente y días después perdiera la vida.

Trascendió que el hombre tenía un café en la mano y perdió el equilibrio cuando descendía del transporte. Elementos del Grupo Reacción Torreón (GRT) que transitaban por el lugar, le brindaron inmediato primeros auxilios.

Hombre Muere Tras Caer de Camión de Ruta en Torreón.

Salvador Sandoval sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y fue trasladada de urgencia a la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

