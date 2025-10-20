Joven Muere al Chocar Contra Tráiler en Carretera Torreón-Saltillo

Un joven murió en un fatal accidente durante la mañana de este lunes 20 de octubre del 2025, los hechos ocurrieron cuando el hombre choco de frente contra un tráiler en el kilómetro 78 de la carretera libre Torreón-Saltillo.

El conductor del vehículo particular invadió ambos carriles y no respondió a las señales luminosas que el operador del tráiler realizó para alertarlo. El impacto fue tan fuerte que el automóvil quedó completamente destrozado y el joven falleció de manera instantánea.

El accidente ocurrió poco antes de las siete de la mañana, en la zona limítrofe entre General Cepeda y Parras. Paramédicos y elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar, pero ya no pudieron salvar la vida del conductor.

Choque frontal deja a un motociclista sin vida en Gómez Palacio

Un motociclista perdió la vida la tarde del 15 de septiembre de 2025 tras chocar de frente contra una camioneta en la carretera que conecta el ejido Puente La Torreña con San Ignacio en Gómez Palacio, Durango.

Luego del impacto, el motociclista quedó sobre el pavimento y falleció antes de que los paramédicos de la Cruz Roja pudieran auxiliarlo. El conductor de la camioneta fue detenido por las autoridades para deslindar responsabilidades, mientras que ambos vehículos fueron asegurados y el cuerpo trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

