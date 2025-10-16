Muere Motociclista al Chocar Contra Camioneta en Gómez Palacio

Un motociclista murió la tarde de este miércoles 15 de septiembre del 2025 al chocar de frente con una camioneta en la carretera que conecta el ejido Puente La Torrena con San Ignacio, en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

Muere Motociclista en Choque Frontal Contra Camioneta en Gómez Palacio.

La víctima, Pedro de Luna Reyes de 32 años y con domicilio en el ejido Dolores de Lerdo, circulaba en su motocicleta cuando al llegar a una curva, perdió el control e invadió el carril contrario, impactándose contra una camioneta que transitaba en sentido opuesto.

El motociclista quedó sobre el pavimento y ya no presentaba signos vitales cuando arribaron los paramédicos de la Cruz Roja. El conductor de la camioneta, Rogenio "N" de 44 años, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades.

Ambos vehículos fueron asegurados y el cuerpo del motociclista trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) tras el levantamiento realizado por el Ministerio Público.

Fatal accidente deja a un motociclista muerto en Piedras Negras

Un motociclista de aproximadamente 35 años perdió la vida después ser impactado por un vehículo deportivo cuyo conductor no respetó un señalamiento de alto en la calle Victoria en la colonia Mundo Nuevo en Piedras Negras, Coahuila. La víctima quedó a un costado de su motocicleta luego de salir proyectada por el impacto.

Elementos de Tránsito y Vialidad, junto con peritos de la Fiscalía Estatal, acudieron al lugar para recabar evidencia. El caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, que determinará las responsabilidades del accidente.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que una vez que los elementos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del accidente, lograron la detención del conductor, Alexis "N" y será durante las próximas 48 horas cuando se decida la situación legal de la persona, mencionó que el delito que enfrenta es homicidio culposo.

