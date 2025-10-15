Muere Motociclista al Ser Impactado por Vehículo Deportivo en Coahuila

Un motociclista de aproximadamente 35 años de edad, perdió la vida al ser impactado por un vehículo deportivo, cuyo conductor no respetó el señalamiento de alto en el cruce con la calle Victoria en la colonia Mundo Nuevo, a espaldas de una planta potabilizadora de agua en Piedras Negras, Coahuila.

El cuerpo de la víctima quedó a un costado de la motocicleta luego de salir proyectado por el impacto. Una camioneta que se encontraba detenida haciendo el alto correspondiente también resultó con daños, al ser alcanzada por la motocicleta tras la colisión.

Elementos de Tránsito y Vialidad, así como personal y peritos de la Fiscalía Estatal, acudieron al lugar para recabar evidencia y consignarla ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, quien determinará las responsabilidades.

Muere motociclista al chocar contra camioneta en el blvd. Constitución de Torreón

Un motociclista identificado como Juan Antonio Briceño de 31 años, perdió la vida después de chocar contra una camioneta la noche del 9 de octubre de 2025, sobre el bulevar Constitución en Torreón.

El conductor de la camioneta, Rogelio “N” de 47 años, fue detenido mientras se determinaba su responsabilidad. De acuerdo con testigos, el motociclista habría ignorado la luz roja del semáforo.

