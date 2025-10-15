Encuentran Muerto en la Sierra de Arteaga a Joven Desaparecido en Nuevo León

Un joven originario de Nuevo León y reportado como desaparecido, fue encontrado sin vida en un camino vecinal de la comunidad de Jame en la Sierra de Arteaga, Coahuila, durante la tarde del martes 14 de octubre del 2025.

El joven identificado como Erick Fidel de 20 años, tenía reporte de desaparición desde el 8 de octubre del presente año en la colonia Cortijo Las Palmas del municipio de Apodaca, Nuevo León.

Este martes, a través del 911 ingresó el reporte de un cuerpo en estado de descomposición, el cuál correspondía a las características y señas que la familia del joven proporcionó.

En coordinación con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León se trabaja para determinar a través de la carpeta de investigación el lugar donde el joven de 20 años perdió la vida.

Encuentran sin vida a hombre reportado como desaparecido afuera de un taller en Matamoros

Un hombre fue encontrado sin vida la tarde del 6 de octubre del 2025 en las afueras de un taller ubicado sobre la carretera Matamoros-Torreón, a la altura del ejido Santo Tomás.

De acuerdo con los reportes proporcionado por las autoridades, el fallecido había sido reportado como desaparecido desde hacía dos días y padecía hipotiroidismo y discapacidad mental. El cuerpo no presentaba huellas de violencias y fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para las diligencias correspondientes.

