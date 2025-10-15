Trabajadores Encuentran a Hombre Muerto en Habitación de Hotel en Coahuila

Trabajadores encontraron el cuerpo de un hombre sin vida al interior de la habitación número 412 de un hotel ubicado sobre la calle Juan de la Barrera en la colonia Tecnológico en Piedras Negras, Coahuila.

Encuentran a Hombre Muerto en Hotel de Piedras Negras.

Luego de recibir el reporte, autoridades de seguridad pública y estatales acudieron al lugar, donde confirmaron el hallazgo realizado por empleados del hotel. La víctima fue identificada como Javier Jiménez, de 58 años, originario de Monterrey, Nuevo León.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el cuerpo no presentaba huellas de violencia y fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte.

Compañeros de trabajo del fallecido mencionaron que se encontraban en la ciudad realizando labores para una compañía constructora. Indicaron que desde el pasado sábado el hombre manifestó sentirse mal, por lo que fue llevado a una clínica particular, donde le proporcionaron medicamento.

Revelan resultados de la necropsia de ley

La necropsia de ley practicada al cuerpo de Javier Jiménez, quien falleciera en un hotel de Piedras Negras, reveló que la causa del fallecimiento fue a consecuencia de un infarto fulminante.

El coordinador de Ministerios Públicos indicó que familiares acudieron a identificar al hombre quienes realizaron los trámites correspondientes para la entrega del cuerpo y realizar los servicios funerarios. Al comprobarse que se trató de una muerte natural mencionó que la carpeta de investigación quedó concluida.

