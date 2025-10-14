Trabajadores del SAT se Unen a Paro Nacional en Piedras Negras
N+
La mañana de este martes, trabajadores del SAT en Piedras Negras se manifestaron y se unieron al paro nacional.
COMPARTE:
Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Piedras Negras alzaron la voz contra lo que calificaron como un entorno laboral cada vez más precario e injusto. Desde temprana hora de este martes 14 de octubre de 2025, carteles con mensajes de inconformidad aparecieron en las instalaciones del organismo, colocados durante la madrugada por temor a represalias.
Noticia relacionada: Empleados del SAT en Piedras Negras se Suman al Paro Nacional
Trabajadores denuncian recortes a prestaciones
Las manifestaciones responden a una serie de recortes que, según los empleados, se han venido acumulando desde 2018. Entre los beneficios eliminados mencionaron el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado y el bono de diciembre.
Sin embargo, lo que detonó el descontento fue la omisión del pago retroactivo del incremento salarial que por ley corresponde a los trabajadores. Esta situación, afirmaron, representa una violación directa a sus derechos laborales.
La protesta se suma al paro nacional convocado por trabajadores del SAT en todo el país, quienes demandan respeto a sus derechos y el cumplimiento de las obligaciones patronales establecidas por ley.
Historias recomendadas: