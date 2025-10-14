Trabajadores del SAT se Unen a Paro Nacional en Piedras Negras

Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Piedras Negras alzaron la voz contra lo que calificaron como un entorno laboral cada vez más precario e injusto. Desde temprana hora de este martes 14 de octubre de 2025, carteles con mensajes de inconformidad aparecieron en las instalaciones del organismo, colocados durante la madrugada por temor a represalias.

Trabajadores denuncian recortes a prestaciones

Las manifestaciones responden a una serie de recortes que, según los empleados, se han venido acumulando desde 2018. Entre los beneficios eliminados mencionaron el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado y el bono de diciembre.

Trabajadores del SAT se Manifiestan en Piedras Negras.

Sin embargo, lo que detonó el descontento fue la omisión del pago retroactivo del incremento salarial que por ley corresponde a los trabajadores. Esta situación, afirmaron, representa una violación directa a sus derechos laborales.

La protesta se suma al paro nacional convocado por trabajadores del SAT en todo el país, quienes demandan respeto a sus derechos y el cumplimiento de las obligaciones patronales establecidas por ley.

