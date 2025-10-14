Abuelo es Presuntamente Asesinado por su Nieto al Descubrirlo Asaltando su Tienda en Saltillo

Un joven de 27 años fue detenido por su probable participación en el asesinato de su abuelo, cuando este lo sorprendió asaltando al interior de su tienda la noche del lunes 13 de octubre del 2025 en la colonia Bellavista en Saltillo.

Joven Presuntamente Mata a su Abuelo al Ser Sorprendido Robando en Saltillo.

Una fuerte movilización policiaca se registró en la esquina de las calles de Licenciado Cárdenas y Morelos, con la cuál se logró la detención del presunto responsable a dos cuadras del lugar de los hechos.

Brandon "N", quien se encontraba bajo los efectos de narcóticos, fue puesto a disposición del Ministerio Público y en próximas horas será ingresado al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, por el cargo de homicidio doloso en contra de su abuelo identificado como Ramón Muñiz de 70 años.

Hombre es sentenciado por atacar a su madre en Gómez Palacio

El 9 de septiembre del 2025 fue sentenciado un hombre identificado como José Antonio Vázquez atacó físicamente a su propia madre el pasado 2 de junio en Gómez Palacio. El sujeto de 35 años ejerció violencia física y psicológica a su familiar en el interior de una vivienda.

La Fiscalía de Durango logró comprobar su culpabilidad en el delito de violencia familiar tras las investigaciones correspondientes. Un juez dictó sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado después de que el acusado fuera detenido.

El hombre deberá cumplir dos años y siete meses en prisión en el cereso de Durango. Además, deberá pagar cuarenta mil ochocientos pesos por reparación de daño y multas correspondientes.

