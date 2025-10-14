Vuelca Camión con Siete Toneladas de Cerveza en Carretera Saltillo-Torreón

Un camión que transportaba siete toneladas de cerveza volcó a la altura del kilómetro 9 de la carretera Saltillo-Torreón, lo que provocó afectaciones en el tráfico y la aglomeración de personas que se acercaron para rapiñar el producto.

La unidad se dirigía hacia General Cepeda y era tripulada por dos personas. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control debido a una falla eléctrica, lo que causó que el camión cayera sobre su costado izquierdo y derrapara cerca de 20 metros.

A pesar del accidente, no se reportaron personas heridas. Tanto el conductor como su acompañante fueron trasladados para una revisión médica de rutina y descartar posibles lesiones.

Se informó que no hubo daños a terceros. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y personal de la aseguradora para hacerse cargo del camión que transportaba siete toneladas de cerveza.

Accidente de tráiler desata rapiña de jugos y refrescos en Torreón

Un tráiler que transportaba jugos y refrescos sufrió un accidente el 22 de agosto de 2025 en la colonia Tierra Blanca de Torreón, dejando parte de la mercancía esparcida sobre la vialidad. El percance ocurrió cuando la unidad intentó incorporarse al bulevar Francisco Sarabia y un vehículo se le cerró, provocando que parte de la carga cayera al suelo.

Noticia relacionada: Vecinos Realizan Rapiña de Jugos y Refrescos tras Accidente de Tráiler en Torreón

Tras el incidente, decenas de personas se acercaron al lugar y realizaron actos de rapiña, llevándose cajas y botellas del producto. Elementos de Bomberos acudieron al lugar retiraron los vidrios rotos de los envases.

Tráiler con Carga de Jugos y Refrescos Vuelca en Torreón; Vecinos Realizan Actos de Rapiña.

Historias recomendadas: