Muere Bebé por Bacteria Contagiosa en Hospital General de Lerdo

Un bebé prematuro de 34 semanas perdió la vida luego de resultar infectado con la bacteria Klebsiella Pneumoniae en el Hospital General de Lerdo. Otros dos recién nacidos también se contagiaron pero se recuperan favorablemente.

Detectan Bacteria Contagiosa en Hospital General de Lerdo.

Autoridades informaron que la madre del bebé fallecido no tuvo un control prenatal adecuado y presentó infecciones durante el embarazo. A raíz del brote, el hospital cerró temporalmente su área de cuidados intensivos neonatales y pediatría para llevar a cabo una sanitización completa y obtener cultivos negativos antes de reabrir.

El subsecretario de Atención Médica, José Armando Flores Álvarez, indicó que los nuevos casos se están derivando al Hospital de Gómez Palacio y se habilitó un espacio alterno para atender posibles emergencias.

Las autoridades hacen un llamado a las mujeres embarazadas a acudir mensualmente a sus controles prenatales, ya que la bacteria Klebsiella pneumoniae provoca infecciones nosocomiales en pacientes con sistemas inmunológicos débiles, especialmente en prematuros y la prevención desde el primer nivel de atención es fundamental.

Hospital General de Lerdo suspende nuevos ingresos

El Hospital General de Lerdo suspendió temporalmente el ingreso de pacientes a las áreas de cuidados intensivos neonatales y pediatría luego de detectar la bacteria contagiosa Klebsiella Pneumoniae. Los recién nacidos que requieran atención están siendo trasladados al Hospital de Gómez Palacio.

Noticia relacionada: Hospital General de Lerdo Suspende Ingresos por Bacteria Contagiosa

La Secretaría de Salud de Durango informó que se aplicaron protocolos especiales de limpieza y desinfección en todo el hospital, reforzando las medidas de higiene del personal y del material médico.

Historias recomendadas: