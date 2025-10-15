Joven Resulta Gravemente Lesionada Después de Caer en Canal de Sacramento en Lerdo

La tarde de este martes 14 de octubre del 2025, una joven de 19 años resultó seriamente lesionada después de caer en el canal de sacramento en Lerdo, Durango. Se informó que Nahomi Moreno se encontraba realizando labores de limpieza en el lugar, cuando pisó mal y cayó al fondo del canal y quedó lesionada.

Al arribar las corporaciones de emergencia, Nahomi manifestó sentir mucho dolor y no podía moverse, por lo que fue trasladada a la Clínica 43 del Seguro Social para recibir atención médica.

Joven es Trasladada a Clínica del IMSS Tras Caer a Canal de Sacramento en Lerdo.

La joven mencionó que tiene una lesión antigua de una hernia lumbar, que al momento de su caída, la dejó severamente lesionada. Los encargados de la empresa responsable de la limpieza, acompañaron a la mujer al hospital.

Hombre cae en fosa de tres metros en panteón de Torreón

El 28 de septiembre de 2025, un hombre sufrió una convulsión mientras se encontraba en el panteón ejidal de la colonia Los Agaves en Torreón, lo que provocó que cayera accidentalmente en una fosa de aproximadamente tres metros de profundidad.

Noticia relacionada: Hombre Cae a Fosa Dentro de Panteón al Convulsionarse en Torreón

Elementos de Bomberos y del grupo de Rescate Urbano acudieron al panteón y lograron sacar al hombre, identificado como Esteban “N” de 52 años, utilizando equipo especializado. Se informó que no presentó lesiones graves.

Historias recomendadas: