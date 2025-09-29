Hombre Cae a Fosa Dentro de Panteón al Convulsionarse en Torreón

El accidente se registró el 28 de septiembre del 2025, cerca de las 13:40 horas, en el panteón ejidal ubicado en la Avenida Paseo de la Jima y Calle Fermento, en la Colonia Los Agaves de Torreón.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hombre sufrió una convulsión mientras se encontraba en el lugar y, debido a ello, perdió el equilibrio y cayó accidentalmente en una fosa de aproximadamente 3 metros de profundidad.

Familiares del lesionado solicitaron de inmediato el apoyo a los números de emergencia. Elementos del cuerpo de Bomberos y del grupo de Rescate Urbano acudieron rápidamente y realizaron las maniobras necesarias para poner a salvo al hombre, utilizando equipo especial para poder sacarlo sin que sufriera mayores complicaciones.

A pesar de la profundidad de la caída, el afectado, identificado como Esteban “N”, de 52 años, no presentó lesiones de gravedad que ameritaram su traslado a un hospital, por lo que fue valorado en el lugar y dejado bajo el cuidado de sus familiares.

Rescatan a perrita atrapada dentro de una tumba del Panteón Municipal de San Pedro

Bomberos de San Pedro, lograron el rescate de una perrita en el Panteón Municipal. Los hechos se registraron la tarde del pasado 28 de septiembre del 2025, cuando se recibió un reporte sobre una perrita que se encontraba atrapada en una tumba en el Panteón Municipal de San Pedro.

El incidente ocurrió cerca de las 12:05 horas. Ante esta situación, los elementos del Grupo de Reacción Inmediata de Bomberos acudieron rápidamente al llamado. Según las declaraciones de los veladores, la perrita es alimentada por ellos y es un animal conocido en el lugar. Al llegar, los Bomberos de San Pedro realizaron las maniobras necesarias para rescatar a la perrita de manera segura y eficaz.

