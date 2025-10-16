Localizan sin Vida a Joven que se Ahogó al Nadar en el Río Nazas

Después de 10 horas de búsqueda fue localizado el cuerpo de Alberto Barrajas Zamora, un joven que murió ahogado en el Río Nazas. Según los reportes proporcionado por las autoridades, el hombre se introdujo a nadar la tarde del miércoles 15 de octubre del 2025 en uno de los parajes aledaños al ejido Nuevo Graseros, municipio de Lerdo, Durango.

Personal de Protección Civil, Bomberos y buzos especializados mantuvieron los trabajos de búsqueda hasta lograr localizar el cuerpo del joven durante la mañana de este jueves.

Autoridades hicieron un llamado a la comunidad para extremar precauciones en los cuerpos de agua que se encuentran en la región y evitar situaciones que puedan poner en riesgo a la ciudadanía.

Muere menor ahogado en el Río Bravo

El cuerpo sin vida de un menor fue localizado la mañana del 29 de septiembre de 2025 en las aguas del Río Bravo después de un operativo de búsqueda que inició luego de ser reportada su desaparición. El hallazgo ocurrió en una zona cercana a donde el niño había sido visto por última vez.

Autoridades informaron que el cuerpo presentaba características coincidentes con las de Alexi “N”, un menor que había sido reportado como desaparecido mientras se encontraba en el río junto a otros niños. En las labores participaron elementos del Grupo Beta, Protección Civil, Guardia Nacional y Policía Municipal, mientras familiares acudieron al lugar para la identificación.

