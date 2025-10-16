Muere Trailero Arrollado en Autopista Saltillo-Torreón

Un trailero murió al ser atropellado durante la madrugada de este jueves 16 de octubre sobre la autopista Saltillo-Torreón. El accidente ocurrió minutos después de las 4:00 horas, a la altura del kilómetro ocho del carril con dirección a Saltillo, antes de llegar a la caseta de cobro Plan de Ayala.

De acuerdo con su compañero, ambos viajaban desde Los Mochis con destino a Apodaca cuando notaron una fuga de diésel en la unidad, por lo que se detuvieron para revisar el problema.

Muere Trailero al Ser Arrollado por Tractocamión en Autopista Saltillo-Torreón.

El occiso identificado como Tomás Felipe Ortíz de 60 años, se quedó inspeccionando el tráiler mientras su compañero abanderaba el área. En ese momento, un tractocamión que circulaba a gran velocidad impactó el tráiler estacionado y arrolló a la víctima, quien falleció de manera instantánea.

El chofer responsable, originario de Iztapalapa, fue detenido por la Guardia Nacional y puesto a disposición del Ministerio Público. La circulación permaneció afectada por varias horas mientras se realizaban las labores de levantamiento del cuerpo.

Muere trailero tras accidente en carretera "Los Chorros"

Un trailero perdió la vida la tarde del 6 de septiembre de 2025 en el tramo Los Chorros de la carretera 57 en el municipio de Arteaga. De acuerdo con los reportes, el conductor habría sufrido un malestar lo que le hizo perder el control de la unidad, el cual terminó impactado contra una viga de contención y el talud de la montaña.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribó al lugar para realizar las diligencias correspondientes, el cuerpo del trailero fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

