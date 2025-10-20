Mujer Muere al Explotarle el Boiler en su Casa en Coahuila

Una mujer identificada como Martha Guadalupe de 67 años, perdió la vida tras registrarse una explosión originada por un boiler en su domicilio ubicado en la colonia Magisterio, en Allende, Coahuila.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la víctima sufrió quemaduras de primero y segundo grado en distintas partes del cuerpo, además de lesiones en las vías respiratorias, derivadas de una explosión por acumulación de gas.

Mujer Muere Tras Explosión por Acumulación de Gas en Allende.

De acuerdo con el reporte preliminar, la mujer se encontraba sola en su vivienda cuando uno de los conductos de gas explotó. Fue trasladada a un hospital, donde lamentablemente perdió la vida pese a los esfuerzos del personal médico. La autoridad confirmó que el fallecimiento fue producto de un accidente, por lo que la carpeta de investigación fue concluida.

Explota Tanque de Gas en Vivienda de la Colonia Nuevo Torreón

El pasado 2 de octubre del 2025 se registró una explosión de un tanque de gas de 30 kilos se registró en una vivienda de la colonia Nuevo Torreón, en la intersección de las calles Carrara y Nápoles, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona.

Al momento del incidente, la casa se encontraba desocupada, por lo que no se reportaron personas lesionadas; los daños fueron únicamente materiales. Bomberos y Policía Municipal acudieron al lugar para atender la emergencia y asegurar la zona, mientras las autoridades realizaban las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

