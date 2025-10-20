Encuentran a Hombre Muerto en Autobús de Pasajeros en Tramo Piedras Negras–Nava

Una persona fue localizada sin vida en el interior de un autobús de pasajeros, sobre la carretera federal 57, en el tramo Piedras Negras-Nava, Coahuila. Los hechos ocurrieron cuando el chofer del camión, con número económico 10883, proveniente de Puebla y con destino a Ciudad Acuña, reportó que uno de los tripulantes se encontraba mal de salud.

Muere Hombre en Autobús de Pasajeros en Carretera 57.

Socorristas de la delegación Venustiano Carranza de Nava acudieron al lugar e intentaron brindarle los primeros auxilios, sin embargo, confirmaron que el pasajero ya no contaba con signos vitales.

Presuntamente, la persona viajaba sola, por lo que hasta el momento se desconocen sus datos generales. De acuerdo con versiones de testigos, el pasajero comenzó a sentirse mal y dio aviso al chofer, quien de inmediato solicitó apoyo al 911.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de su fallecimiento y establecer su identidad.

Autobús cae del Puente “Los Gemelos” en carretera federal 57

Un autobús de pasajeros cayó del puente “Los Gemelos” sobre la carretera federal 57, en el tramo conocido como El Mirador, durante las primeras horas del 21 de julio de 2025. La unidad, con número económico 8223, viajaba de Monterrey a Ciudad Acuña con 17 personas a bordo.

Cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer con fractura de tibia y peroné y dos adultos mayores. Todos fueron trasladados al hospital del IMSS en Sabinas, donde se reportaron fuera de peligro.

