Inquilino Amenaza a Familia con Arma de Juguete por Intentar Comprar Casa Donde Vive en Torreón

Un hombre que rentaba una casa en la colonia Francisco Villa amenazó con un arma presuntamente de juguete a una familia en Torreón, Coahuila. Los afectados se presentaron en el domicilio acompañados de personal de Infonavit para realizar la compra legal de la propiedad.

Noticia relacionada: Inquilino Amenaza a Familia con Arma Presuntamente de Juguete en Torreón

Al descubrir que la familia pretendía adquirir el inmueble, el hombre se molestó y los intimidó con el arma. Cuando agentes de la Policía Municipal arribaron al lugar, el agresor ya había huido del sitio.

Una mujer de la tercera edad sufrió baja presión arterial debido a la tensión del incidente. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato para brindarle atención médica y estabilizarla en el lugar.

Detienen a hombre por amenazar a policías con arma de fuego en Torreón

La madrugada del 4 de agosto del 2025 fue detenido luego de amenazar con un arma de fuego a elementos de la Policía Municipal de Torreón. Los hechos se registraron en la colonia Eduardo Guerra sobre la avenida Tercera, cuando en un rondín de vigilancia, los elementos encontraron a José Manuel "N" alterando el orden afuera de un domicilio.

Sujeto Amenaza a Policías con Arma de Fuego en Colonia Eduardo Guerra de Torreón.

Al abordarlo, José Manuel empujó a un oficial y sacó un arma con el que amenazó a los agentes. Los elementos de seguridad actuaron conforme al protocolo para desarmarlo, detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades.

Historias recomendadas: