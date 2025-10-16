Clonan Redes Sociales de Sacerdote Exorcista para Pedir Dinero en Saltillo

El sacerdote exorcista y coordinador de la Pastoral de Vida de la Diócesis de Saltillo, Vicente Eliamar, denunció que clonaron sus redes sociales para solicitar dinero a su nombre.

Redes Sociales de Sacerdote Exorcista son Clonadas para Solicitar Dinero en Saltillo.

A través de una publicación en su página oficial de Facebook, advirtió que una persona había creado un perfil falso utilizando su fotografía y un nombre similar, desde el cual difundía supuestos mensajes proféticos y pedía aportaciones económicas.

Se dio a conocer que el sacerdote notificó la situación a la Policía Cibernética para que la cuenta falsa sea eliminada. Cabe destacar que el padre Vicente Eliamar cuenta con más de 22 mil seguidores en su página oficial.

Hackean a sacerdotes y Obispo Emérito de Saltillo para pedir dinero

Una situación similar ocurrió el 21 de marzo del 2025, cuando dos sacerdotes y el Obispo Emérito de Saltillo, Raúl Vera López, fueron víctimas de hackers quienes aprovecharon posición de esta personas para solicitar donativos y préstamos a sus contactos.

Noticia relacionada: Hackean Celulares de Sacerdotes para Pedir Donativos en Saltillo

La Diócesis de Saltillo emitió un comunicado a través de sus redes sociales alertando a los feligreses para que no cayeran en la estafa, que se realizaba utilizando el nombre de los clérigos.

Sergio Marroquín, vocero de la Diócesis, informó que los celulares de los sacerdotes Miguel Garza, de la Parroquia Sagrada Familia de Saltillo y César Isidro Córdova, de la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús de Monclova, habían sido hackeados. Además, Jackie Campbell, amiga del Obispo Emérito, confirmó que él también fue afectado. Los delincuentes solicitaron donativos y préstamos de entre nueve mil y 14 mil pesos.

Historias recomendadas: