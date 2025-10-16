Enfrentamiento Armado en Límites de Coahuila Deja un Muerto y un Herido

Este jueves 16 de octubre del 2025 se registró una segunda agresión registrada en los límites de Coahuila con Nuevo León, elementos de la Marina y Policías Estatales fueron atacados por hombres armados mientras realizaban una investigación de rutina en una camioneta. Al repeler el ataque, lograron abatir a un presunto delincuente y detener a otro, quien también resultó lesionado.

En conferencia de prensa celebrada en Piedras Negras, el Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dio detalles de los resultados de una serie de operativos derivados de estas agresiones. Señaló que fueron al menos dos incidentes armados contra corporaciones de seguridad, incluyendo Ejército, Marina y Policías Estatales, durante labores de vigilancia y patrullajes en la zona fronteriza.

Atacan a militares en Hidalgo, Coahuila

La mañana del 16 de octubre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) informó que se registró un ataque armado en la brecha conocida como "El Callejón", en el municipio de Hidalgo. Durante un patrullaje de supervisión, elementos del Ejército Mexicano fueron agredidos por personas armadas que se desplazaban en un vehículo.

Dos soldados resultaron lesionados y recibieron atención médica inmediata. Tras el incidente, se activó el protocolo de blindaje de la entidad, con el despliegue de fuerzas federales, estatales y municipales.

Se informó que uno de los elementos, al presentar heridas de mayor consideración, fue trasladado la ciudad de Monterrey en una ambulancia de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila y las autoridades castrenses mantienen comunicación constante para dar seguimiento al caso y fortalecer la presencia de seguridad en la zona.

