Sujetos Armados Atacan a Militares en Coahuila; Hay Dos Heridos

La mañana de este 16 de octubre del 2025, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) informó que cerca de las 6:30 horas se registró un ataque armado en la brecha conocida como El Callejón, en el municipio de Hidalgo, Coahuila.

Según con la información proporcionada por la FGEC, los hechos ocurrieron durante un patrullaje de supervisión realizado por elementos del Ejército Mexicano, quienes fueron atacados por personas armadas que se desplazaban en un vehículo. La agresión fue repelida por los militares, provocando que los civiles armados huyeran.

Dos elementos del Ejército Mexicano resultaron lesionados, sin embargo, las heridas no son de gravedad y no ponen en riesgo su vida. Ambos recibieron atención médica inmediata.

Luego del incidente, se activó el protocolo de blindaje de la entidad, desplegando fuerzas federales, estatales y municipales en recorridos por carreteras, brechas y caminos rurales. Además, la FGEC destacó que se mantiene comunicación permanente con la XI Región Militar y la 47 Zona Militar para reforzar la seguridad en la zona.

Noticia relacionada: Sujetos Disparan Contra Elementos de la Policía en el Periférico de Gómez Palacio

Sujetos armados atacan a policías en el periférico de Gómez Palacio

Sujetos armados con fusiles de asalto atacaron a elementos de la Policía Municipal mientras realizaban labores de vigilancia en un filtro de revisión ubicado sobre el Bulevar Raúl López Sánchez de Gómez Palacio.

El ataque se registró el 4 de octubre del 2025, cuando los agentes llevaban a cabo un operativo de seguridad sobre el periférico. Según reportes de seguridad, los agresores se desplazaban en un vehículo que se detuvo en los carriles con dirección a la ciudad de Torreón. Desde esa posición, comenzaron a disparar contra los policías.

