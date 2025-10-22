Mueren 41 Animales Durante Incendio de Jacal en Ejido Paso del Águila en Torreón

Dieciséis cerdos y veinticinco crías murieron calcinados durante un incendio que consumió un jacal en el ejido Paso del Águila en Torreón. De acuerdo con testigos, el fuego se habría originado por un corto circuito en el sistema eléctrico del lugar, propagándose rápidamente hasta alcanzar el corral donde se encontraban los animales.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos y la Policía Municipal, quienes trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras viviendas cercanas. A pesar de los esfuerzos, los animales no pudieron ser rescatados y murieron dentro del corral.

Los habitantes del jacal lograron salir a tiempo, aunque algunos resultaron intoxicados por la inhalación de humo. Paramédicos de la Cruz Roja les brindaron atención en el lugar y reportaron su estado de salud como estable. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los daños materiales y confirmar la causa exacta del incendio

Explosión en casa desata incendio en Torreón

Durante la tarde del miércoles 8 de octubre del 2025 se vivió una situación de tensión en la colonia Brisas en Torreón cuando un domicilio ubicado en Puerto Matamoros, esquina con Puerto Acapulco, reportó al cuerpo de Bomberos, una explosión que incendió la casa.

La rápida reacción del cuerpo de Bomberos, apoyados con una cisterna para el abastecimiento de agua, fue vital para que la casa no tuviera más daños siendo solo dos habitaciones las afectadas por el incendio y un cilindro que se encontraba en el interior.

Una vez que los elementos de Bomberos terminaron de enfriar la zona, se les entregó a las habitantes quienes recibieron una serie de indicaciones para evitar que la situación vuelva a ocurrir, no se reportaron personas lesionadas.

