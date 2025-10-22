Rescatan a Familia Guatemalteca que Estuvo Tres Días Perdida en el Río Bravo

Elementos del Grupo Beta lograron rescatar a una familia guatemalteca que llevaba tres días perdida en una zona despoblada del Río Bravo, cerca de Piedras Negras. La familia, integrada por un hombre, una mujer embarazada y sus tres hijos menores de 1, 2 y 5 años, fue localizada durante la madrugada de este martes 22 de octubre del 2025 tras un operativo de búsqueda.

Video: Grupo Beta Rescata a Familia que Llevaba Tres Días Extraviada en el Río Bravo

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), los agentes recibieron el reporte la noche del lunes y enfrentaron dificultades para llegar al punto, debido a la densa vegetación del área, por lo que requirieron apoyo con un aerobote.

Una vez rescatados, los paramédicos confirmaron que todos se encontraban en buen estado de salud. El Grupo Beta les brindó hidratación y asistencia médica antes de trasladarlos a la central de autobuses para su retorno al sur del país.

Muere mujer ahogada en el Río Bravo

El cuerpo de una mujer fue localizado el 20 de agosto de 2025 flotando en el Río Bravo, a la altura de unos campos deportivos en Piedras Negras, Coahuila. El hallazgo fue reportado al 911, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y rescate quienes confirmaron el deceso.

Las autoridades que se comparó la información de la mujer con reporte de personas desaparecidas para poder identificarla. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la mujer vestía una platera gris, mallones negros y no tenía tatuajes visibles.

