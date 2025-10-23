Adulto Mayor Llega Sin Vida a Estación de Bomberos en Saltillo

Después del mediodía del miércoles 22 de octubre de 2025, se reportó el deceso de una mujer, la cual llegó sin vida a la estación de Bomberos en la colonia Guayulera en Saltillo, Coahuila.

La mujer de 78 años, que sufría de hipertensión, fue llevada por su nuera, quien mencionó que presentaba un malestar notorio, pero a pesar de la rápida acción del personal del cuerpo de Bomberos, no pudieron evitar su deceso.

Tras el suceso, se dio a conocer que la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado envió elementos que acudieron a tomar los datos y conocimiento de la mujer fallecida.

Encuentran a hombre muerto al interior de autobús de pasajeros en Coahuila

Un pasajero fue encontrado sin vida dentro de un autobús que circulaba por la carretera federal 57, en el tramo Piedras Negras-Nava. El chofer del camión solicitó ayuda al percatarse de que el hombre se sentía mal, paramédicos arribaron al lugar y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La víctima, que aparentemente viajaba sola, no pudo ser identificada en el sitio. Agentes de la Fiscalía tomaron conocimiento y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para determinar la causa de muerte.

