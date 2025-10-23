Vinculan a Hombre por Presunta Defraudación Fiscal y Pensiones Fraudulentas en Torreón

Un hombre identificado como Gerardo “C” fue vinculado a proceso por defraudación fiscal, el acusado estaría presuntamente relacionado con pensiones fraudulentas en Torreón, Coahuila. La Fiscalía Anticorrupción logró que una jueza federal determinara que existían elementos suficientes para procesarlo, luego de que la Policía Federal Ministerial realizara su detención.

El acusado omitió presentar su declaración anual de impuestos correspondiente al año 2019, lo que constituye un delito fiscal. Además, estaría relacionado con otros casos de pensiones fraudulentas en los que presuntamente participaron empleados del ISSSTE.

La jueza impuso medidas cautelares y otorgó seis meses para la investigación complementaria, tras la presentación de las pruebas necesarias por parte de los fiscales durante la audiencia.

Hombre es detenido por presunto fraude en pensiones del ISSSTE en Torreón

Gerardo “C” fue detenido en Torreón al ser acusado de presuntamente participar en un esquema de pensiones fraudulentas que habría defraudado al ISSSTE por más de 160 millones de pesos. La orden de aprehensión fue ejecutada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El imputado enfrentó cargos por defraudación fiscal equiparada correspondiente al ejercicio 2019, cuando presuntamente se realizaron las operaciones ilícitas. Las autoridades indicaron que este caso forma parte de una red más amplia de fraudes al sistema de pensiones y que el detenido está vinculado a otros expedientes aún bajo investigación.

