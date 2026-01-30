Atropellan a Niño Mientras Jugaba con sus Hermanas en Saltillo

Un niño fue atropellado alrededor de las 16:00 horas en la colonia Vicente Guererro en Saltillo, los hechos ocurrieron cuando el menor se encontraba jugando con sus hermanas.

De acuerdo con los primeros reportes, Christian Mateo "N" de 6 años, cruzaba la calle cuando fue arrollado por un vehículo, cuyo conductor no logró frenar a tiempo, tras el impacto, el menor logró ponerse de pie pero se desvaneció en el camellón central.

El niño fue atendido por paramédicos del Sistema Atención Médica de Urgencia SAMU quienes le brindaron primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración. En tanto, el conductor del vehículo, identificado como Óscar "N" de 37 años fue detenido por las autoridades.

Motociclista atropella a menor en bicicleta en Torreón

Un menor de edad resultó herido luego de ser arrollado por una motocicleta mientras se desplazaba en bicicleta por calles de la colonia Siglo de Torreón, durante la noche del pasado 5 de enero.

El niño, identificado como Keibi Ismael “N” de 11 años, fue atendido por paramédicos y trasladado a la Cruz Roja debido a las lesiones que presentaba. En tanto, el conductor de la motocicleta huyó del lugar tras el percance.

