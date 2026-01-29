Recuperan Camioneta con Reporte de Robo tras Persecución en Lerdo

Durante la tarde de este miércoles 28 de enero, se registró una persecución por parte de las autoridades en Lerdo a una camioneta que tenía reporte de robo en la ciudad de Torreón.

Esta persecución terminó cuando el conductor de la camioneta, se estampó en un árbol de la plaza pública en la comunidad de León Guzmán. Autoridades detectaron que el vehículo coincidía con una unidad que se había reportado como robado en Torreón, por lo cual comenzaron con la persecución.

El recorrido fue desde Gómez Palacio hasta Lerdo y terminó en León Guzmán al estamparse con el árbol, dos sujetos bajaron de la camioneta e intentaron escapar, pero uno de ellos fue alcanzado por las autoridades y fue detenido.

La Vicefiscalía del Estado de Durango pondrá a disposición al detenido ante las autoridades en Torreón debido a que en este municipio se registró el robo.

Detienen a dos presuntos implicados en robo y extorsión tras persecución en Saltillo

Una intensa movilización policiaca se registró la tarde del 22 de enero al sur de Saltillo, luego de que autoridades detectaron una camioneta con reporte de robo. La persecución inició en el bulevar Antonio Cárdenas y se extendió por la carretera federal 57, donde finalmente el vehículo fue detenido

Noticia relacionada: Detienen a Sujetos Buscados en Coahuila y Nuevo León Durante Persecución Armada en Saltillo

Elementos de seguridad lograron la detención de dos personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Las autoridades informaron que los detenidos estarían vinculados con delitos de robo y extorsión, además de que eran buscados por hechos similares en Coahuila y Nuevo León.

Detienen a Dos Presuntos Ladrones tras Persecución al Sur de Saltillo

