Denuncian a Madre e Hijo por Presunto Fraude en Coahuila; Vendieron la Misma Casa Varias Veces

Una madre y su hijo fueron denunciados penalmente por el delito de fraude, luego de que presuntamente vendieran en repetidas ocasiones los mismos terrenos y casas en la colonia Ramos Arizpe, en Piedras Negras.

La mujer fue identificada como María Magdalena y su hijo como Arturo “N”. Ambos se presentaban como propietarios o intermediarios en la venta de predios y casas, ofreciendo inmuebles con precios que oscilaban entre los 200 mil y los 650 mil pesos.

Denuncian a Madre e Hijo por Presunto Fraude en Piedras Negras

Hasta el momento, se han acumulado ocho denuncias en su contra. Las autoridades continúan con las investigaciones y ya tomaron declaración a los señalados, quienes se encuentran bajo medidas alternas y podrían llegar a un acuerdo reparatorio con las víctimas.

Alertan por fraudes a través de llamadas telefónicas

Autoridades a la población sobre una nueva modalidad de fraude telefónico en la que delincuentes se hacen pasar por asesores bancarios para engañar a los usuarios. A través de llamadas, los estafadores ofrecen supuestos aumentos en el límite de tarjetas de crédito.

El engaño ocurre cuando las víctimas dan datos personales, códigos de seguridad o ingresar a enlaces enviados por mensaje de texto. Realizaron un llamado para recordar que los bancos no solicitan información confidencial por teléfono ni por mensajes,

Autoridades recomendaron no compartir datos y comunicarse directamente con la institución financiera mediante su aplicación oficial o el número que aparece al reverso de la tarjeta bancaria.

