Abuela le Da de Beber Aguarrás a Niño al Confundirlo con Agua en Coahuila

Un niño de cuatro años, originario del ejido Centinela perteneciente al municipio de Piedras Negras, al ingerir aguarrás por equivocación durante la madrugada de este miércoles 28 de enero.

De acuerdo con la información, el menor solicitó agua y su abuela, por descuido, le entregó una botella que contenía aguarrás. Al percatarse de la situación, familiares lo trasladaron de inmediato al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde recibió atención médica.

Niño de Cuatro Años Ingiere Aguarrás por Error en Coahuila.

Autoridades médicas informaron que el menor se encuentra fuera de peligro luego de ser valorado y atendido oportunamente. Reiteraron la importancia de mantener productos químicos fuera del alcance de los niños y en envases claramente identificados.

Muere hombre en clínica del IMSS tras ingerir por error veneno para ratas

Un hombre de 37 años perdió la vida en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Saltillo, luego de permanecer hospitalizado tras haber ingerido veneno para ratas de manera accidental.

Noticia relacionada: Muere Hombre al Ingerir por Accidente Veneno para Ratas en Coahuila

De acuerdo con la información, el hombre comenzó a presentar complicaciones de salud en su domicilio y fue trasladado a distintos centros médicos antes de ser ingresado al IMSS, donde finalmente murió.

Historias recomendadas: