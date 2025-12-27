Muere Hombre al Ingerir por Accidente Veneno para Ratas en Coahuila

Un hombre de 37 años, identificado como Mayolo de Jesús "N", perdió la vida el pasado viernes 26 de diciembre en las instalaciones de la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo, luego de permanecer dos días hospitalizado tras ingerir accidentalmente veneno para ratas.

De acuerdo con la información, Mayolo comenzó a presentar malestar general y dificultad para respirar el 24 de diciembre, mientras se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Balcones de Morelos.

Ante la gravedad de los síntomas, fue trasladado a la Cruz Roja y posteriormente al Hospital Universitario, donde manifestó haber ingerido el raticida de manera accidental.

Más tarde, ingresó por sus propios medios a la Clínica 2 del IMSS, donde permaneció internado hasta el viernes 26 de diciembre, sin embargo, pese a la atención médica recibida, falleció alrededor de las 8:00 horas, según confirmó el médico de guardia.

Mujer se intoxica por ingerir veneno para cucarachas en Lerdo

Una situación similar ocurrió en noviembre del 2024, cuando una mujer tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital luego ingerir veneno para cucarachas en Lerdo, Durango.

Mujer Sufre Quemaduras por Ingerir Veneno para Cucarachas en Lerdo.

La mujer identificada como Urbina Ramos de 31 años con domicilio en la colonia 18 de Julio en Lerdo, quien al momento de ingerir unas pastillas, tomó accidentalmente líquido de una botella de la cuál se percató que era veneno para cucarachas.

Al percatarse de lo sucedido, Urbina Ramos fue trasladada por sus familiares a la Clínica 11 de Lerdo para posteriormente ser ingresada a la Clínica 43 de Gómez Palacio donde recibió atención médica por quemaduras de primer grado en labio e intoxicación.

