Hombre es Encontrado Muerto por sus Familiares en Carretera de Gómez Palacio

La mañana de este 25 de diciembre del 2025, fue encontrado sin vida por sus familiares, Jorge de la Cruz de 36 años con domicilio en el ejido Noé en Gómez Palacio, Durango.

Sus familiares comentaron que alrededor de las 6:00 de la mañana salieron a buscarlo, ya que no atendía llamadas y no regresaba a su domicilio después de haber salido a dar una vuelta en su motocicleta, presuntamente en estado de ebriedad.

Luego de algunos minutos de búsqueda, encontraron su cuerpo sin vida a un costado de la cinta asfáltica, junto a su motocicleta color negro con azul, a la altura del ejido Puente La Torreña, en Gómez Palacio.

De inmediato se dio aviso a las autoridades, quienes tomaron conocimiento de los hechos y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los procedimientos correspondientes.

Muere menor tras accidente en motocicleta en plaza comercial de Saltillo

La noche del miércoles 24 de diciembre, un accidente vial ocurrido al interior de una plaza comercial de Saltillo dejó como saldo un menor fallecido y una persona más lesionada. El percance se registró cuando una motocicleta se impactó contra una camioneta.

Accidente de Motocicleta en Plaza Comercial Deja un Menor Sin Vida en Saltillo.

Paramédicos brindaron atención médica a los involucrados y los trasladaron a un hospital, donde horas después se confirmó el fallecimiento de uno de los menores debido a la gravedad de las lesiones. Personal del Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento del caso y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.

