Pirotecnia Provoca Incendios de Maleza en Gómez Palacio Durante Nochebuena

Durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, elementos del Cuerpo de Bomberos de Gómez Palacio atendieron un total de ocho incendios de maleza, la mayoría de ellos provocados por el uso de pirotecnia.

Uno de los siniestros se registró en la calle 17 y Prolongación Morelos, en el fraccionamiento Los Álamos, donde artículos pirotécnicos ocasionaron el incendio de dos palmeras ubicadas a un costado de un canal de riego. Vecinos del sector realizaron el reporte correspondiente, lo que permitió la rápida intervención de las corporaciones.

En otros municipios de la región, la situación fue menor, ya que en Torreón solo se atendió un reporte de incendio de maleza en la calle Comonfort y avenida Zacatecas, mientras que en Lerdo la jornada transcurrió con calma y sin incidentes relevantes relacionados con este tipo de siniestros.

Decomisan pirotecnia en San Pedro, Coahuila

Este martes 23 de diciembre, autoridades municipales, estatales y federales en colaboración con la Coordinación Lagunera de Protección Civil decomisaron un remolque de venta de pirotecnia en el municipio de San Pedro, Coahuila.

Fue por medio de un reporte al 911, que las autoridades arribaron a las afueras de la unidad deportiva del municipio, en donde encontraron dicho remolque con gran variedad de artículos pirotecnicos.

El lugar fue clausurado y el remolque fue asegurado por las autoridades que se encargarán de la destrucción de los artículos en venta. Autoridades siguen exhortando a la población a denunciar cualquier uso o venta de pirotecnia para el correspondiente decomiso de esta y evitar accidentes que pudieran causas lesiones en los usuarios.

