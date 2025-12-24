Pescadores Encuentran Restos Humanos a Orillas del Río Bravo

Fueron localizados restos humanos a las orillas del Río Bravo, entre los puentes internacionales 1 y 2 de Piedras Negras. Pescadores que se encontraban en la zona fueron quienes alertaron a las autoridades.

José María González Mireles, integrante del departamento de Bomberos, informó que al número de emergencias 911 se reportó a una persona ahogada en la orilla del Río Bravo, por lo que acudió una unidad que confirmó el hallazgo. Asimismo, indicó que hasta el momento se desconoce el sexo de la víctima, ya que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Las autoridades señalaron que se está verificando información sobre reportes de personas no localizadas y no se descarta que pudiera tratarse de un migrante en condición irregular.

Peatones rescatan a hombre a punto de morir ahogado en el Río Bravo

Personas que caminaban por el Paseo del Río, en Piedras Negras, auxiliaron a un hombre que estuvo a punto de perder la vida tras ser arrastrado por la corriente del Río Bravo. Los testigos se percataron de la emergencia y lograron sacarlo del agua.

Minutos más tarde, paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y le brindaron atención prehospitalaria. Se informó que el afectado era de origen hondureño. Autoridades de Bomberos y Protección Civil reiteraron el llamado a no ingresar al Río Bravo.

