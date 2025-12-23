Muere Hombre de la Tercera Edad Arrollado al Salir de una Cantina en Lerdo

Durante la noche de este lunes 22 de diciembre, un hombre de la tercera edad perdió la vida luego de ser atropellado en la comunidad de León Guzmán de Lerdo, Durango.

El occiso fue identificado como Bernabé Santiago Martínez de 63 años con domicilio en León Guzmán. El adulto mayor se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en una cantina ubicada en la calle principal de la localidad y al salir del estacionamiento e intentar cruzar la carretera, un vehículo lo arrolló, dejándolo sin signos vitales.

Muere Adulto Mayor Arrollado al Salir de una Cantina en León Guzmán; Conductor Escapó del Lugar.

Luego del accidente, el conductor del vehículo se dio a la fuga con rumbo desconocido, vecinos llamaron a las autoridades de emergencia y el personal de la Cruz Roja confirmó el deceso.

El agente del Ministerio Público arribaron al lugar y ordenó el levantamiento del cuerpo así como su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para su necropsia de ley.

Muere hombre atropellado por tráiler al salir de una cantina en Estación Noé

La noche del 22 de agosto de 2025, un hombre de 61 años perdió la vida luego de ser atropellado por un tráiler cuando salía de una cantina ubicada a un costado de la carretera Gómez Palacio-Jiménez, a la altura de la localidad de Estación Noé.

De acuerdo con los reportes, la pesada unidad embistió al hombre y el conductor continuó su marcha, dándose a la fuga. Autoridades ministeriales acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

