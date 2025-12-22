Muere Niño de 13 Años tras Caerle una Barda Mientras Jugaba en su Casa en Torreón

Un menor identificado como Jesús Aarón del Villar Ávalos, de 13 años de edad, perdió la vida este domingo en el Hospital General de Torreón, una semana después de que una barda le cayera encima en su casa ubicada en la colonia Hacienda Santa María, en Torreón.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de diciembre, cuando Jesús Aarón se encontraba jugando futbol con un amigo en el patio de su casa, cuando el balón con el que jugaban, impactó una barda, la cual colapsó y le provocó graves lesiones en la cabeza del menor.

Tras el accidente, el adolescente fue trasladado por su madre al Hospital General, donde permaneció internado, sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció después de nueve días debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades, así como para esclarecer las condiciones en las que se encontraba la instalación de la barda.

Derrumbe de barda deja una menor sin vida en Viesca

Una menor de cinco años murió tras resultar gravemente lesionada por el colapso de una barda en el patio de su casa en el ejido Gregorio García, municipio de Viesca, Coahuila. El accidente ocurrió mientras la niña jugaba en el exterior de la vivienda, cuando la estructura se derrumbó de manera repentina.

Tras el incidente, los familiares trasladaron a la menor a un hospital para su atención médica; sin embargo, al ingresar se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del caso e iniciaron las investigaciones correspondientes.

