Accidente en Ejido San Pablo Deja Dos Muertos y un Menor Lesionado

Un accidente se registró este fin de semana en el ejido San Pablo, en el municipio de San Pedro, Coahuila, con saldo de dos fallecidos. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, tres tripulantes viajaban a bordo de una motocicleta que derrapó presuntamente debido al exceso de velocidad.

Las víctimas fueron identificadas como Efrén, de 24 años, y Debanhi de 18, quienes cayeron a un canal de riego y al arribo de los cuerpos de emergencia, ya no contaban con signos vitales.

Asimismo, se informó que el tercer tripulante, un menor identificado como Josué de 15 años, quedó atrapado bajo la motocicleta, por lo que fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

Muere hombre arrollado por camioneta en Lerdo

La tarde del domingo 14 de diciembre, un motociclista perdió la vida tras ser atropellado mientras circulaba por la carretera que conecta la comunidad de Nazareno con Picardías, en el municipio de Lerdo, Durango.

La víctima fue identificada como Luis Valentín Mora Rentería, de 18 años de edad. En el sitio se localizó una camioneta presuntamente involucrada, la cual fue abandonada tras el accidente. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

