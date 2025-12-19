Muere Hombre Durante Posada en Coahuila

La noche de este jueves 18 de diciembre, un concesionario de taxi perdió la vida de manera repentina mientras se realizaba una posada en la colonia Los Montes, en el municipio de Piedras Negras. El hecho ocurrió en el mismo sitio donde se llevaba a cabo la fiesta.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba conviviendo con familiares y amigos cuando comenzó a sentirse mal, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia para atender la situación.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle auxilio, sin embargo, al arribar confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Autoridades tomaron conocimiento de los hechos para realizar las diligencias correspondientes.

Muere hombre por presunta broncoaspiración durante fiesta en Torreón

Un hombre de 29 años perdió la vida presuntamente por una broncoaspiración relacionada con el consumo excesivo de alcohol, durante una reunión familiar realizada en la colonia Rincón Los Nogales, en Torreón. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando familiares notaron que el hombre no reaccionaba y solicitaron ayuda médica.

Paramédicos acudieron al domicilio para brindarle auxilio, pero al llegar confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Autoridades estatales tomaron conocimiento del caso y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del fallecimiento.

