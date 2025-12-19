Muere Hombre de la Tercera Edad Arrollado por Camión Afuera del Mercado Alianza en Torreón

La mañana de este viernes 19 de diciembre, un hombre de la tercera edad identificado como Gerardo Guerrero Domínguez de 68 años, murió al ser arrollado en la calle Viesca y bulevar Revolución, afuera del Mercado Alianza en el centro de Torreón.

Según los informes, el adulto mayor intentó cruzar la calle cuando el conductor del camión, quién no lo alcanzó a ver, arrancó la unidad, pasando las llantas por encima de la víctima.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, incluyendo a paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron el hombre de la tercera edad ya no contaba con signos vitales. La unidad de transporte público fue trasladada al corralón, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.

Muere hombre tras ser arrollado en carretera Durango-Gómez Palacio

Un ciclista de 37 años perdió la vida este 17 de diciembre, luego de permanecer una semana hospitalizado tras ser atropellado mientras circulaba en la localidad de La Goma, en el municipio de Lerdo, Durango.

Noticia relacionada: Muere Ciclista Después de Ser Arrollado en Lerdo; Conductor Huyó del Lugar

El accidente ocurrió el 11 de diciembre, cuando el ciclista fue embestido por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. La víctima fue trasladada al Hospital General de Lerdo para recibir atención médica, donde finalmente falleció a consecuencia de las lesiones.

Historias recomendadas: