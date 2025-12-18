Choque e Incendio de Tráileres Deja a Hombre Grave en la Carretera Torreón-Saltillo

Durante la madrugada de este jueves, aproximadamente a la 01:20 horas, se registró un accidente entre dos tráileres en la carretera Torreón-Saltillo, a la altura del kilómetro 22, en el tramo Villa Nueva, cerca del parque solar. Tras el impacto, una de las unidades se incendió, lo que complicó las labores de atención.

Los vehículos involucrados fueron un tráiler amarillo que transportaba botanas, con sede en Torreón, cuyo conductor se dio a la fuga, y un tráiler blanco que trasladaba polines de madera, con sede en Durango, Durango.

El lesionado, identificado como José Armando “N”, fue trasladado a la Clínica 16 del IMSS, donde se reportó en estado grave. Para liberar la vialidad fue necesario el uso de cuatro grúas que retiraron la carga de madera, mientras que la Guardia Nacional se hizo cargo del lugar.

Tráiler se incendia libramiento Óscar Flores Tapia

El 20 de noviembre, elementos de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron a sofocar el incendio de un tráiler que, previamente, chocó contra un poste de energía eléctrica en el libramiento Óscar Flores Tapia.

Las intensas llamas consumieron el tractocamión y provocaron la suspensión del servicio eléctrico por al menos dos horas en la zona. Afortunadamente, el conductor no resultó lesionado y únicamente presentó una crisis nerviosa tras el percance ocurrido en las inmediaciones del Aeropuerto de Saltillo.

